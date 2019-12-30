Москва, , 09:35 — REGNUM Здоровья для себя, близких и всех людей попросили бы у Деда Мороза почти 34% жителей России. Среди популярных желаний — деньги, достаток и счастье, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом здоровье для себя и всех остальных — самый желанный подарок для женщин (42%) и людей не моложе 45 лет (41%). Второе по популярности желание — материальное благополучие и деньги, его назвали 9% опрошенных.

Счастья для себя и родственников попросили бы у зимнего волшебника около 5% респондентов. Ещё 6% пожелали бы мира во всём мире, а 5% — квартиру или дачу. Есть среди желаний автомобиль (5%), путешествия (3%), достойная работа или карьерный рост (2%), повышение пенсии, зарплаты и удачи (по 2% соответственно), погашение всех долгов, стабильность и спокойствие, благополучие для всех людей (по 1%).

Опрос проводился 17 декабря 2019 года методом телефонного интервью. В нём приняли участие 1,6 тыс. граждан РФ старше 18 лет.

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