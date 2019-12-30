Якутск, , 10:10 — REGNUM Уходящий 2019 год принёс Дальнему Востоку долгожданное событие — льготную ипотеку. Ведущий политолог Дальнего Востока, директор Центра социальных инноваций «Черный куб» Юрий Коломейцев рассказал корреспонденту ИА REGNUM о самых ярких событиях региона.

Читайте также: Жители Дальнего Востока активно берут льготную ипотеку под 2%

По мнению эксперта одним из важных и долгожданных событий для дальневосточников стало введение двухпроцентной ипотеки для молодых семей региона. Механизм оказался очень востребованным, хотя в некоторых субъектах ДФО он ещё не заработал в полную силу. Кроме того, сама по себе льготная ипотека с большой долей вероятности спровоцирует рост цен на жильё на Дальнем Востоке в 2020 году.

Были и события, которые оставили осадок.

«Стоит отметить продолжающееся недовольство населения своим социально-экономическим положением и, как результат, рост оппозиционных настроений в регионах Дальнего Востока. Наиболее яркий пример — проигрыш «Единой Россией», причём, «вчистую», на выборах в Законодательную думу Хабаровского края.

С большими трудностями московским технологам удалось избрать Валерия Лимаренко на Сахалине. Многие избиратели выступали против «губернатора-варяга».

Не всё гладко было и в Забайкалье, чью избирательную кампанию признали самой успешной в этом году в администрации президента. Достичь столь высоких показателей позволил консенсус элит и зачистка оппозиционного поля», — подытожил Юрий Коломейцев.

Также политолог отметил, что согласно социсследованиям Центра социальных инноваций «Чёрный куб», уровень доверия к президенту, правительству и «Единой России» в ДФО остаётся на уровне 2018 года, а он — намного ниже среднероссийских показателей.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала реализации программы льготного кредитования дальневосточников, уже выдано 75 кредитов под 2%.