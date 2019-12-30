Грозный, , 09:00 — REGNUM В Чечне изменится тариф на вывоз мусора. С 1 января 2020 года он снизится в среднем на 15 рублей (около 17%). Так, для одного человека, проживающего в многоквартирном доме в городе Грозном, стоимость вывоза мусора составит 64,28 рубля (вместо 77,14 рубля), а в частном секторе — 71,97 рубля (вместо 86,36 рубля), сообщили 30 декабря в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ республики. ⠀

Понижение тарифа связано с изменением механизма его расчета. С нового года изменения в налоговом законодательстве позволяют субъектам самим отказываться от налога на добавленную стоимость для региональных операторов по вывозу ТКО.

Изменения тарифа коснутся и сельских жителей, а также жителей небольших населенных пунктов. Они будут платить за вывоз мусора 56,60 рубля с каждого жильца многоквартирного дома и 64,98 рубля с проживающего в частном секторе (вместо 67,91 и 77,97 рубля соотвественно).

Кроме того, установлены ограничения для внесения платы за вывоз мусора для семей, состав которых превышает пять человек. Такие семьи будут платить не более чем, если бы число членов семьи составляло пять человек.