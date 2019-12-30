Чебоксары, , 08:54 — REGNUM В Чувашии отремонтировали около 30 км автодороги Цивильск — Ульяновск. Речь идет о пяти участках автодороги А-151 в трёх районах республики, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

В Комсомольском районе капитально отремонтировали пятикилометровый участок трассы, в том числе обновили три водопропускные трубы. В Канашском и Батыревском районах отремонтировали 18 водопропускных труб, устроили очистные сооружения.

Всего в 2019 году в Чувашии отремонтировано 57,7 км федеральных автодорог, в том числе капитальный ремонт прошёл на участках общей протяжённостью 43,2 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Волго-Вятскуправтодор» обжаловал привлечение к административной ответственности и штраф на 300 тыс. рублей. В основу спора легли работы по строительству и реконструкции федеральной трассы М-7 «Волга» — от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство моста через реку Сура на км 582+300 автомобильной дороги М-7 «Волга» — от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы, Чувашская Республика (1-я очередь строительства). Этап 2В».

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Напомним, ранее в декабре в Ядринском районе Чувашии на федеральной трассе запустить движение по эстакаде к Сурскому мосту.

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