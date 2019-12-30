Токио, , 09:03 — REGNUM Жёсткие меры по сокращению финансовых расходов приказало провести руководство автокомпании Nissan, чтобы справиться с сокращением продаж машин и снижением прибыли. Об этом сообщает агентство Reuters.

Режим максимальной экономии финансов предусматривает сокращение расходов на ненужные поездки, стимулирование продаж и рекламные акции.

Таким образом, руководство компании намерены исправить финансовые показатели Nissan до конца финансового года, который заканчивается в марте 2020. При этом ожидается, что такая политика будет продолжена и в следующем финансовом году.

Теперь в командировки на собрания, в которых участвуют три или четыре человека, будет выезжать только один представитель, а собрания, где нет необходимости личного присутствия сотрудника Nissan будут либо полностью отменяться либо заменяться видеоконференцсвязью.

Стоит отметить, что операционная прибыль автокомпании во втором квартале текущего года снизилась на 70%, что побудило Nissan снизить прогнозы на весь год до одиннадцатилетнего минимума.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в ноябре 2019 года самым продаваемым авто японской компании Nissan в РФ стала модель Nissan Qashqai. Всего за месяц в России было реализовано 5113 автомобилей японской марки, что на 32% меньше результата продаж 2018 года.

Читайте также: Заводы Nissan, Hyundai и Toyota в Санкт-Петербурге сократили выпуск авто