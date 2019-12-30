Сеул, , 08:59 — REGNUM По состоянию на 16 декабря экспорт продукции машиностроения из Южной Кореи вновь превысил отметку в $50 млрд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источникам, экспорт данной категории товаров превышает отметку в $50 млрд на протяжении двух лет подряд.

Отмечается, что к концу года объём экспорта может составить $52,5 млрд, что будет являться вторым показателем определённой категории после полупроводников.

Известно, что в отношении большинства рынков и наименований экспорт продукции машиностроения сократился. Однако положительных результатов удалось достичь благодаря крупным поставкам в Казахстан.

В течение 2019 года экспорт техники в Казахстан вырос на 563,9%, а экспорт оборудования химической отрасли, необходимого для разработки нефтяных месторождений — на 155,4%.

Тем не менее, в период с января по ноябрь текущего года экспорт строительной техники в Китай упал на 9,6%, в США — на 1,2%, в страны Евросоюза — на 2,9%, во Вьетнам — на 2,4%, в Индию — на 8,5%.