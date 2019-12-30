Анадырь, 30 декабря 2019, 09:05 — REGNUM Традиционный новогодний салат селёдка под шубой дороже всего в РФ обойдётся жителям Чукотки. Федеральная служба государственной статистики обнародовала индексы стоимости салата в различных регионах страны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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На Чукотке набор продуктов для приготовления 1,7 кг селёдки под шубой, по подсчётам ведомства, обойдётся в 452,82 рубля. Сообщается, что это на 3,43% дешевле, чем год назад (стоимость приводится за ноябрь).
В Якутии этот салат обойдётся хозяйкам в 268,30 рубля, что на 2,20% дороже, чем год назад.
На Колыме за 1,7 килограмм салата придётся заплатить 268,16 рубля — +0, 67% к цене прошлого года.
На Сахалине селёдка под шубой будет стоить в этом году 224,23 рубля, что на 3,78% дороже, чем в 2018 году.
На Камчатке стоимость салата равна 218,81 рубля — на 0,52% дешевле, чем год назад.
В Приамурье приготовление традиционного новогоднего салата обойдётся всего в 197,63 рубля. Зато это на 8,97% дороже, чем было год назад.
В Хабаровском крае, если верить статистикам, 1,7 кг салата обойдётся всего в 193 рубля. Сообщается также, что это на 1,93% дороже, чем год назад.
В Еврейской АО за продукты для салат придётся заплатить 192,57 рубля, и это на 4,09% дороже, чем год назад.
В Приморье набор для приготовления салата обойдётся в 187,27 рубля — +4,28% к уровню 2018 года.
Очень недорого, если верить службе статистики, обойдётся селёдка под шубой в Забайкалье — 175,76 рубля — +3,69% к уровню 2018 года.
В Бурятии традиционный салат оказался, по данным статистики, самым дешёвым на Дальнем Востоке: 1,7 кг обойдётся в 160,72 рубля. Это на 5,75% дороже, чем год назад.
Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине ещё один традиционный салат, оливье, за год подорожал на 6,5%.