Каир, , 09:17 — REGNUM Лицензии на разведку нефти и газа в египетских водах Красного моря были предоставлены компаниям Chevron, Royal Dutch Shell и Mubadala. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства нефти Египта от 29 декабря.

В соответствии с заявлением ведомства, Chevron достался первый блок в зоне добычи, Shell — второй, а третий блок общей площадью около 10 000 квадратных километров будет разведываться совместными силами Shell и Mubadala.

Минимальные инвестиции в третий блок составят около 326 миллионов долларов США, добавляется в заявлении.

По информации журналистов агентства, права на ведение работ были предоставлены в рамках международного конкурса.