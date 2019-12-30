Махачкала, , 08:38 — REGNUM Единый центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» открылся в Махачкале 29 декабря. В нем будет предоставляться комплекс услуг для желающих запустить или развивать свой бизнес, сообщили ИА REGNUMв пресс-службе главы и правительства Дагестана.

В ходе торжественной церемонии открытия руководитель республики Владимир Васильев отметил, что бизнес Дагестана имеет большой потенциал. Он надеется, что с открытием центра «Мой бизнес» в регионе решится ряд проблем предпринимателей.

«Одним из главных вопросов [для руководства республики] является поднятие активности и эффективности бизнеса, особенно в части высокотехнологичных мест. <…> Будем оказывать предпринимателям всяческую помощь», — сказал Васильев.

Сообщается, что новый центр включает в себя зону ожидания, переговорные комнаты, коворкинг с технически оснащенными рабочими местами и конференц-зал для проведения разного формата образовательных и деловых мероприятий. Предприниматели смогут получить здесь консультации и услуги организаций инфраструктуры поддержки бизнеса, а также пройти профессиональное обучение.

Добавим, что центр «Мой бизнес» создан в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».