Москва, , 08:13 — REGNUM Торги по нефти 27 декабря завершились ростом на 0,33%. Росту нефтяных котировок способствовали отчеты минэнерго США и Baker Hughes, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Запасы нефти за минувшую неделю сократились на 5,474 млн баррелей против прогноза — 1,5 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 152 тыс. баррелей. Запасы бензина увеличились на 1,963 млн баррелей. Добыча нефти увечилась на 100 тыс., до 12,9 млн баррелей в сутки.

Согласно последнему отчету Baker Hughes, число буровых на нефть снизилось на 8 единиц до 677 штук.

Сегодня, 30 декабря, на торгах в Азии нефть сорта Brent подешевела на 1,64%. Началась нисходящая коррекция к 17-дневному бычьему тренду от 3 декабря 2019 года. С начала декабря цена повысилась на 13%.

Рынок тонкий перед Новым годом, поэтому не стоит искать причин коррекций. Это психологическая составляющая и риск менеджмент на праздники. Если 30 декабря торги завершатся ниже $67, то ожидается более глубокая нисходящая коррекция.

Поддержка находится на уровне $66,60. Если покупатели отдадут её без боя, то можно ждать снижения цен до $65,75.

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