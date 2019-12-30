Вашингтон, , 08:16 — REGNUM Компания Ford начнёт поставки электрокроссовера Mustang Mach-E весной 2021 года. Об этом сообщается на сайте ITZine.ru.

Предварительные онлайн-заказы на модели дилеры начнут принимать весной 2020 года. Для этого клиент должен внести залог 500 долларов. С этого момента продавцы начнут связываться с клиентами, которые разместили онлайн-бронирование для подтверждения комплектации и стоимости выбранной модели. После этого залог возвращается.

Летом 2020 года компания Ford приступит «планированию транспортного средства». В этот период дилеры будут согласовывать варианты зарядки электромобиля.

И уже к осени 2020 года сборка модели должна начаться. Именно на это время запланированы передачи клиентам заказанных автомобилей.

Напомним, с января по ноябрь текущего года в Китае было продано 45 тыс. единиц Ford Territory. Таким образом, этот кроссовер стал бестселлером марки в сегменте SUV в КНР.

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