Москва, , 07:59 — REGNUM Государственная корпорация «Роскосмос» требует с машиностроительного завода из Челябинской области крупную сумму. Иск пока не принят к производству, но поступил в арбитражный суд Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление к АО «Миасский машиностроительный завод» поступило 27 декабря 2019 года. Сумма требований — 15 534 242,5 рубля. Иные подробности спора пока неизвестны.

По данным с сайта завода, он в 1959 году перебазировался из города Златоуста в Миасс. На сегодня завод специализируется на производстве компонентов ракетных комплексов для военно-морского флота РФ, а также выпускает гражданскую продукцию. Уточняется также, что с 2005 по 2010 год завод «вошёл в состав интегрированной структуры, головная роль в которой отводится ОАО «ГРЦ Макеева».