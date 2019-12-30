Южно-Сахалинск, , 07:47 — REGNUM В сахалинских Долинске и Корсакове за 20 млн бюджетных рублей отремонтировали жилые дома, а потом признали их аварийными.

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Счётная палата Сахалинской области нашла нарушения в сфере расходования бюджетных средств на капитальный ремонт домов. Об этом сообщило ИА «Сахалин. Инфо». Так, в Долинске и Корсакове на ремонт домов в 2017—2018 годах было потрачено 20 714 300 рублей. После ремонта дома признали аварийными и непригодными для проживания. Аудиторы СП Сахалина полагают, что был проведён ненадлежащий мониторинг технического состояния зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года на Сахалине случилось ЧП — без отопления остались жильцы новостроек в разных районах острова, в том числе в северной Охе. Тепловой контур зданий строители выполнили плохо. В итоге пришлось тратить дополнительные средства из бюджета на ремонт только что введенных в эксплуатацию домов.