Челябинск, , 07:20 — REGNUM В Челябинске сняты ограничения на проезд по городу грузовых машин грузоподъёмностью от десяти тонн. Об этом сообщает региональное УФАС.

Распоряжение об ограничении было издано 30 октября. Оно предусматривало запрет на проезд большегрузов с 6:00 до 22:00 по местному времени. Представители торговых сетей подали жалобы. По их словам, в разрешённое ночное время в магазины, расположенные в жилых домах или рядом, нельзя доставлять товар по санитарным соображениям. В УФАС к этому прислушались и выдали мэрии предупреждение.

В итоге 26 декабря ограничения были официально сняты.