Якутск, , 07:23 — REGNUM 14 банков включились в программу льготной ипотеки и готовы выдавать кредиты под 2%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

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На совещании в Минвостокразвития с представителями крупных банков обнародовали первые итоги действия программы: на 27 декабря выдано 75 кредитов под 2% на общую сумму 255 млн рублей. Всего банки приняли 2 369 заявок.

«Всё зависит от всех нас. Ваши коллективы в филиалах и в центральных офисах мы воспринимаем как единомышленников и союзников. Результат зависит от того, как поработают ваши специалисты. Мы готовы оперативно рассматривать предложения по улучшению программы и при необходимости корректировать документы», — сказал глава ведомства Александр Козлов.

Как сообщало ИА REGNUM, на 25 декабря Банк «ДОМ.РФ» и банки-агенты приняли 1 777 заявок на получение «дальневосточной ипотеки».