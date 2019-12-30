Москва, , 07:09 — REGNUM Для развития транспортной доступности Дальнего Востока в правительстве разрабатывают проект создания авиакомпании. Об этом сообщает «Известия».

В проект создания авиакомпании, распоряжением главы правительства, вовлечены Минпромторг, Минтранс, Минэкономразвития, Минфин, Росавиация совместно со Сбербанком, ВТБ и госкорпорацией «Ростех».

Альтернативным решением может стать развитие существующих авиакомпаний.

«Есть надежда на осуществление проекта. В следующем году появится возможность тратить средства из Фонда национального благосостояния, в котором уже около 8 трлн рублей», — прокомментировал член комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов.

Напомним, в 2019 году правительство направило 5,8 млрд рублей на субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток.

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