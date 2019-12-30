Москва, 30 декабря 2019, 07:09 — REGNUM Для развития транспортной доступности Дальнего Востока в правительстве разрабатывают проект создания авиакомпании. Об этом сообщает «Известия».
В проект создания авиакомпании, распоряжением главы правительства, вовлечены Минпромторг, Минтранс, Минэкономразвития, Минфин, Росавиация совместно со Сбербанком, ВТБ и госкорпорацией «Ростех».
Альтернативным решением может стать развитие существующих авиакомпаний.
Напомним, в 2019 году правительство направило 5,8 млрд рублей на субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток.
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