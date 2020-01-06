Ялта, Крым, , 00:02 — REGNUM Арбитражный суд Крыма 25 февраля 2020 года начнёт рассматривать иск ООО «Ялтинский зоопарк «Сказка», чей владелец был фигурантом ряда громких скандалов. Ответчиком в деле выступает министерство имущественных и земельных отношений Крыма, спор же касается отказа в предоставлении участка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«ООО «Ялтинский зоопарк «Сказка» обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с заявлением, в котором просит суд признать незаконными решение министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым от 21.08.2019 года №29 166/01−10/1 об отказе в предоставлении ООО «Ялтинский зоопарк «Сказка» земельного участка с кадастровым номером 90:02:01103:200, расположенного по адресу: Республика Крым, Белогорский район, г. Белогорск, обязать министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым направить ООО «Ялтинский зоопарк «Сказка» подписанный договор аренды земельного участка, общей площадью 324 746 кв. м», — отмечается в материалах дела.

По данным ЕГРЮЛ, зоопарк учреждён в декабря 1990 года. Его директор и единственный владелец — Олег Зубков, уставный капитал — свыше 1,097 млн рублей. Зубков также имеет доли в трёх юрлицах Крыма, включая ООО «Страна Дельфиния», строительное ООО «Планета-2004».

Напомним, ранее Зубков стал фигурантом скандала, связанного с сафари-парком «Тайган», который решением суда был закрыт почти на месяц после обнаружения в кормушках животных просрочки. Были и претензии, связанные с налогами.

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