Якутск, , 06:11 — REGNUM В правительстве РФ, «Ростехе», Росавиации и крупных банках рассматривают предложение по созданию на Дальнем Востоке новой авиакомпании, с развитием которой субсидированные перелёты станут доступны не только для льготников, но и для остальных дальневосточников.

Читайте также: С 2020 года изменится субсидирование туроператоров по внутреннему туризму

Сенатор Иван Абрамов озвучил в правительстве проблему транспортной доступности для жителей Дальнего Востока. По его мнению, необходимо создать авиакомпанию с государственным участием с билетами по доступным ценам.

«Есть надежда на осуществление проекта. Федеральный бюджет у нас сейчас с профицитом. В 2020 году появится возможность тратить средства из Фонда национального благосостояния, в котором уже около 8 трлн рублей. Цена на нефть не падает, деньги у государства есть, поэтому налицо все условия для рассмотрения этого вопроса в следующем году», — заявил Иван Абрамов «Известиям».

При этом авиаэксперты не так оптимистично настроены и считают предложение слишком дорогостоящим. По их мнению, нужно увеличить субсидирование существующих авиакомпаний.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году туроператоры будут заключать соглашение о субсидировании не с Минэкономразвития, а с Ростуризмом, который будет иметь право пересчитать размер субсидии туроператору.