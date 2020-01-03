Магадан, Магаданская область, , 00:39 — REGNUM Арбитражный суд Магаданской области 30 января 2020 года начнёт рассматривать иск Охотского территориального управления Федерального агентства по рыболовству к ООО «Партия». Речь в судебном споре идёт о значительном ущербе биологическим ресурсам и обязании возместить его в натуральном виде, выпустив крупную партию сиговых в водоёмы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан в конце ноября 2019 года.

«Истец, Охотское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству, обратился в Арбитражный суд Магаданской области с исковым заявлением №8/4678 от 22.11.2019 года к ответчику, обществу с ограниченной ответственностью «Партия», об обязании выполнить за свой счёт работы по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в целях компенсации ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам и среде их обитания, в виде осуществления выпуска 7 916 экземпляров молоди пеляди (сиговые виды рыб), с навеской одного экземпляра не менее 0,5 г в водные объекты бассейна реки Колымы не позднее 1 сентября 2020 года», — отмечается в материалах дела.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена в ноябре 2000 года в Магадане. Уставный капитал — 15 тыс. рублей, владелец доли и директор — Валерий Мутто. Основной вид деятельности компании — добыча руд цветных металлов.