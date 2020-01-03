Магадан, Магаданская область, 3 января 2020, 00:39 — REGNUM Арбитражный суд Магаданской области 30 января 2020 года начнёт рассматривать иск Охотского территориального управления Федерального агентства по рыболовству к ООО «Партия». Речь в судебном споре идёт о значительном ущербе биологическим ресурсам и обязании возместить его в натуральном виде, выпустив крупную партию сиговых в водоёмы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Иск был подан в конце ноября 2019 года.
По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена в ноябре 2000 года в Магадане. Уставный капитал — 15 тыс. рублей, владелец доли и директор — Валерий Мутто. Основной вид деятельности компании — добыча руд цветных металлов.