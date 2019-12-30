Якутск, , 05:07 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев сказал, что ремонт взлётно-посадочной полосы аэропорта Якутска не нарушит расписание авиарейсов.

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«Ремонт продвигается плохо. Я это не скрываю. Проект разработали в 2014—2015 годах и допустили большие ошибки. В результате мы оказались в ситуации, когда аэропорт нужно вообще закрыть практически до года. Но федеральный центр нам пообещал, что в 2021 году сделают пандус, чтобы полёты не прерывались. Думаю, к концу 2022 года закончим ремонт ВПП», — цитирует Николаева YSIA.RU.

Как сообщало ИА REGNUM, во «Внуково» боинг, готовившийся к вылету в Киров, заехал шасси на обочину. Пассажиров экстренно эвакуировали, пострадавших нет.