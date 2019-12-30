Якутск, , 04:01 — REGNUM В Якутии утвердили тарифы на электроэнергию для населения, которые будут действовать с 1 июля 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правления Госкомитета по ценовой политике республики.

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В первом полугодии 2020 года тарифы не изменятся — останутся на уровне 2019 года, а во втором полугодии рост тарифов ограничили в 5%.

Для городских жителей с газовым обеспечением тариф — 6 руб. 50 коп. за 1кВтч. Для тех, у кого в домах установлены двухтарифные счётчики, дневной тариф — 6 руб. 54 коп., ночной — 4 руб. 23 коп.

Для квартир, оборудованных электроплитами, определён одноставочный тариф — 4 руб. 55 коп. за 1 кВтч., по зонам суток — днём — 4 руб. 58 коп., ночью — 2 руб. 96 коп.

Такие же тарифы будут применять и к сельчанам.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля тариф на теплоэнергию в Нижнем Новгороде снизится на 3,2% по сравнению с тарифом 2019 года.