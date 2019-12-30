Южно-Сахалинск, , 04:16 — REGNUM Чиновники Сахалинской области в преддверии Нового года заявили о намерении существенно снизить уровень бедности на островах. И отчитались об успехах в этом направлении, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

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По отчётам чиновников — успехи на ниве снижения бедности в регионе, бесспорно, есть. На конференции регионального отделения «Единой России», посвященной снижению бедности, в которой принял участие губернатор Валерий Лимаренко, прозвучали такие цифры:

«Если в начале 2019 года за чертой бедности находились 9,7% жителей нефтегазоносного региона, то к концу года их стало всего 4,3%. Это — один из лучших показателей в стране».

Чиновники рассказали о мерах соцподдержки, доплатах пенсионерам, малоимущим и прочим, социально незащищенным группам граждан.

Но есть нюанс, о котором на партконференции «Единой России» не говорили.

Например, в Южно-Сахалинске, как и везде, бедным считается человек, чей доход находится ниже уровня прожиточного минимума. В столице островного региона прожиточный минимум составляет 15 065 рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 16 050 рублей, для пенсионера — 12 082 рубля, а для детей 16 345 рублей. И если, скажем, у пенсионера вместо 12 082 рублей доход вырос до 12 500 рублей, то в категорию бедняков он уже не попадает.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель КПРФ на Сахалине Алексей Лукашевич, комментируя «борьбу» островных властей с бедностью, привёл весьма яркий пример. Чиновники купили беднякам приставки для приёма цифрового телевидения. И на эту сумму тут же повысили им доходы — у себя в документах. И отчитались о снижении количества бедняков.

Кандидат экономических наук Максим Кривелевич, комментируя способы борьбы чиновников с бедностью, назвал раздачу пособий «худшим из возможных вариантов». Эксперт убежден: людей нужно обеспечивать достойной работой, а также достойными пенсиями, а не пособиями. Пособия никакого эффекта в борьбе с бедностью не дают.