Владивосток, , 03:33 — REGNUM По результатам хозяйственной деятельности, проводимой предприятиями и организациями в 2019 году, стало известно, какой вид бизнеса является наиболее убыточным в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Так, по данным Примстата, за первые 10 месяцев уходящего года наибольший ущерб претерпели предприятия, занимающиеся ремонтом и монтажом машин и оборудования, чей суммарный результат составил 4,4 млрд рублей убытка.

Убыточными стали гостиницы и предприятия общественного питания — их убыток составил 2,64 млрд рублей. На 2,35 млрд рублей обеднели предприятия химического производства.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года совокупная прибыль российских предприятий упала на 13%, при этом доля убыточных предприятий — 28,8%.