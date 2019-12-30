Дзержинск, Нижегородская область, , 03:13 — REGNUM В нижегородский арбитраж поступил иск с требованием признать банкротом Золинский деревопропиточный завод. Истцом выступает налоговый орган, но иск пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление от ФНС России поступило 26 декабря 2019 года. Ответчиком в деле является ООО «Золинский деревопропиточный завод» из Дзержинска. Сумма претензий — 618 873,24 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, предприятие учреждено в сентябре 2015 года. Основой вид деятельности — распиловка и строгание древесины. Директор с февраля 2017 года и он же единственный владелец — Степан Щавелев. При этом в выписке есть данные о недостоверности сведений о юрлице. Уставный капитал завода — 12 тыс. рублей.

Из открытых источников известно, что в августе 2019 года статус компании был изменён с «в процессе ликвидации» на «действующая».