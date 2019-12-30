Магадан, Магаданская область, , 02:54 — REGNUM Жители Магаданской области пенсии за первую половину января получат в повышенном размере досрочно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В последние дни года, 30 и 31 декабря, банки будут выдавать пенсии уже проиндексированные на 6,6% за январь. Также увеличится размер фиксированной выплаты. С учётом районного коэффициента на Колыме он составит 9666,63 рублей в месяц. Стоимость пенсионного коэффициента — 93 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, размер пенсии может увеличиться более чем в два раза, если на пенсию выходить на 10 лет позже.