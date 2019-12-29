Саранск, , 19:27 — REGNUM Госсобрание Мордовии приняло закон о бюджете республики на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Так, доходная часть бюджета-2020 планируется в размере 42,92 млрд рублей, расходная — 40,829 млрд рублей. Профицит бюджета, таким образом, ожидается в объеме 2,092 млрд рублей или 4,9% от доходов.

Уточняется, что бюджет предполагает реализацию 26 государственных программ на сумму 39,315 млрд рублей. В частности, расходы на образование составят 6,941 млрд рублей, на здравоохранение — 5,938 млрд рублей. На программы ремонта дорог направят 5,580 млрд рублей, 2,077 млрд рублей — на поддержку сельского хозяйства.

По словам главы Мордовии Владимира Волкова, первоочередными задачами для правительства являются медицинские — строительство 71 ФАПа (фельдшерско-акушерских пункта), а также приобретение транспорта для медицинских учреждений. Но также не нужно забывать о лечении больных и привлечении кадров, «избавляясь при этом от всего, что пользы медицине не приносит».

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре стало известно, что Мордовия получила самую крупную дотацию из всех регионов России, которую распределило правительство РФ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 2019 год. В республику поступит 2,16 млрд рублей.