Нижний Новгород, , 18:56 — REGNUM Глава «Телекомпания 12 регион» Наталия Кожанова, которая является одной из фигурантов дела экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, отказалась от приёма пищи и жизненно-важных лекарств. Заявление передал её адвокат Станислав Овсянкин.

Кожанова указала, что чрезмерно длительное содержание в следственном изоляторе угрожает её жизни — в СИЗО она находится с апреля 2017 года. Она просила уведомить о начале протестной акции Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода, где проходят слушания по делу, а также прокуратуру, сообщает портал «7x7». По словам адвоката, у 64-летней Кожановой есть несколько хронических заболеваний, которые обострились в период пребывания в заключении.

Также к её проблемам со здоровьем добавились повышение давления, сложности с дыханием и психологическим состоянием.

Уточняется, что заявление Кожанова написала 25 декабря, а на заседании 27 декабря суд продлил арест Кожановой, экс-главы марийского минсельхоза Ираиды Долгушевой и Маркелова до 4 апреля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов был задержан 13 апреля 2017 года. Уголовное дело в отношении него было возбуждено сразу по трём статьям УК РФ. Его обвинили в даче и получении взятки, а также посредничестве во взяточничестве. Кроме Маркелова, фигурантами по делу проходят глава компании «Телекомпания 12 регион» Наталия Кожанова и бывший депутат Госсобрания республики, учредитель птицефабрики «Акашевская» Николай Криваш. В одно производство с делом Маркелова объединено дело экс-главы минсельхоза республики Ираиды Долгушевой. Следствие полагает, что Маркелов через главу компании получил от Криваша взятку в размере 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Бывший министр, как полагает следствие, предоставляла заведомо ложную информацию от минсельхоза республики в интересах Криваша, что позволило Маркелову получить взятку в особо крупном размере.

До недавнего времени Долгушева была под подпиской о невыезде, однако на заседании в середине ноября текущего года её арестовали в зале суда. Обвинители отмечали, что бывшая глава ведомства по просьбе Маркелова встречалась со свидетелями обвинения. Якобы она склоняла их к изменению показаний, что и стало причиной изменения меры пресечения.

Ни один из фигурантов не признал своей вины, причем местонахождение Криваша до сих пор неизвестно, ранее его адвокат говорил, что он находится за границей на лечении.