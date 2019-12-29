Вена, , 15:58 — REGNUM О начале процесса подписания соглашения с «Газпромом» сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська. Об этом 29 декабря украинский министр опубликовал соответствующую запись на своей странице в социальной сети Facebook.

Свое основное сообщение министр сопроводил записью в форме диалога шутливого характера с явным намеком на бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко, которая ранее также подписывала газовое соглашение с Россией, а потом при президенте Викторе Януковиче была отправлена под арест.

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Министр также опубликовал фотографию, где он сидит за столом и подписывает бумаги. Местоположением, отмеченным в записи министра, значится Вена. Также министр подчеркнул, что процесс подписания еще не окончен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев ранее сообщал, что текст договора украинской компании с «Газпромом» согласован не был, переговоры продолжаются.

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