Пекин, , 15:48 — REGNUM Китайский производитель алкоголя Kweichow Moutai Group выпустит в 2020 году 34,5 тыс. тонн премиальной водки Moutai в 2020 году, включая 2000 тонн на иностранный рынок, сообщает агентство Синьхуа.

Moutai — это водка на основе сорго высшей категории, которая особенно ценится в Китае. Этой водкой сервируют праздничные столы по случаю официальных приемов и государственных банкетов.

Компания значительно увеличила продажу алкогольных напитков собственного производства в текущем году. У компании работает 33 собственных розничных магазина. Оборот компании вырос на 16,64% в годовом исчислении, превысив 60,93 млрд юаней (около $8,7 млрд) за первые три квартала года.