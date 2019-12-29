Пекин, , 15:22 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota начнет с 10 января 2020 года отзыв 1380 дефектных автомобилей с рынка Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Компания Toyota Motor (China) Investment Co. Ltd. Отзовет 723 импортированных в Китай моделей Alphard Hybrid, которые были произведены в период с 19 августа по 10 сентября 2019 года, а также 657 автомобилей модели Vellfire Hybrid, произведенных с 19 августа по 6 сентября 2019 года.

Причиной отзыва стал дефект механизма аварийного запирания на ремнях безопасности, что создает риск при чрезвычайных ситуациях для пассажиров автомобиля. Автопроизводитель пообещал заменить дефектные детали бесплатно.