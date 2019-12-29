Нижегородская область, , 13:02 — REGNUM В рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология» в Нижегородской области к 2022 году планируется создать национальный парк. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

В настоящее время подписано распоряжение о создании рабочей группы по этому вопросу под руководством вице-губернатора Андрея Харина. Также в состав группы вошли представители министерств, органов исполнительной власти, общественных организаций и научного сообщества.

В 2020 году планируется определить территорию, на которой будет расположен будущий национальный парк.

По словам губернатора Глеба Никитина, средства на создание нацпарка будут выделены из федерального бюджета по нацпроекту.

ИА REGNUM напоминает, также в рамках национального проекта «Экология» в Нижегородской области реализуются мероприятия по восстановлению лесов, строятся очистные сооружения, рекультивируются крупнейшие объекты накопленного экологического вреда, ликвидируются несанкционированные мусорные свалки, одной из самых значимых является программа спасения Волги.