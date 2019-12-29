Киев, , 07:47 — REGNUM Текст договора о транзите газа по состоянию на вечер 28 декабря между «Нафтогазом» и Газпромом не согласован. Об этом вечером 28 декабря на своей странице в социальной сети Facebook написал председатель правления национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

На момент написания данного сообщения велись переговоры о соглашении между оператором газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) и «Газпропом». Как пояснил глава НАК «Нафтогаз», это документ, которым определяется технический порядок и правила взаимодействия между операторами смежных сетей. Коболев также отметил, что подобные соглашения необходимы со всеми соседними операторами.

Также ведутся переговоры об организации транзита между «Газпромом» и «Нафтогазом». Речь идет об объемах прокачиваемого через украинскую ГТС газа на последующие пять лет. Коболев отметил, обговариваются вопросы по снижению всех рисков, связанных с постройкой «Североного потока-2».

«Мы понимаем, что на какой бы срок не был заключен такой договор, если будет достроен Северный поток 2, обеспечить выполнение такого договора будет чрезвычайно проблематично», — подчеркнул глава НАК «Нафтогаз».

Коболев также отметил, что идут переговоры относительно принципов и гарантий по реализации мирового соглашения между «Нафтогазом» и «Газпромом» по контрактам 2009 года. И отказаться от претензий в суде «Нафтогаз» может только взамен на что-то «равноценное».

Глава НАК «Нафтогаз» сообщил о темах в переговорах между представителями компаний, которые не рассматривались. Это темы касательно исков относительно так называемого захвата активов украинской компании в Крыму, вопрос об обязательности прямых поставок российского газа, штрафы антимонопольного комитета Украины, а также долг Януковича и другие вопросы, связанные с газом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Газпром» перечислил компании «Нафтогаз» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Украинская сторона подтвердила, что средства ею были получены. Украинский лидер Владимир Зеленский, в частности, успел назвать данное событие «еще одной победой». Отметим также, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что все вопросы, связанные с договором на транзит российского газа через ГТС Украины буду обсуждаться «день-два».

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