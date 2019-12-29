Вена, , 03:04 — REGNUM Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что в ходе переговоров в Вене российская и украинская стороны к вечеру 28 декабря не согласовали тексты соглашений об исполнении договоренностей по газовому транзиту, он сообщил об этом на своей странице в Facebook.

Коболев рассказал, что борьба шла «за каждую запятую». Он отметил некоторый прогресс переговоров, однако сейчас, по его словам, согласованных текстов нет.

Коболев напомнил, что обсуждаются три документа: соглашение, определяющее технические регламенты и правила взаимодействия между операторами, договор о транзите газа и мировое соглашение, по которому стороны должны отказаться от взаимных претензий по контрактам 2009 года.

Переговоры делегаций России и Украины начались 26 декабря в столице Австрии.

Читайте ранее в этом сюжете: Руководители «Нафтогаза» получат $25 млн премии за «победу» над «Газпромом»