Тулун, Иркутская область, , 22:31 — REGNUM Беспроцентный займ на создание пункта шиномонтажа получил в середине декабря от Фонда развития моногородов предприниматель из Тулуна Иркутской области Сергей Романенко.

Об оказанных ему мерах поддержки он рассказал в субботу, 28 декабря, в Тулуне на встрече жителей с главой комиссии по ликвидации ЧС в Иркутской области, вице-премьером Виталием Мутко.

«Мы воспользовались мерами поддержки, которые нам были предложены от Фонда развития моногородов и Корпорации МСП. Об этом я рассказал Виталию Мутко на встрече. Поблагодарил его и Фонд за поддержку», — рассказал Сергей Романенко.

Он добавил, что проект будет реализован в течение 9 месяцев.

В декабре фонд МОНОГОРОДА. РФ выдал компании «Шанс» из Тулуна первый беспроцентный займ — более 7,5 млн рублей на создание пункта шиномонтажа. На средства Фонда будет приобретен земельный участок, производственное здание для будущего шиномонтажа, а также необходимое оборудование.

Компания «Шанс» планирует зайти в качестве резидента в ТОР «Тулун». Это дополнительные налоговые льготы для бизнеса.

Отметим, что ранее по поручению Виталия Мутко Фонд развития моногородов разработал отдельный продукт для бизнеса из моногородов, в которых объявлен режим ЧС — это займ на оборотные средства. Необходимость введения такой меры поддержки возникла после паводка в Тулуне. Как отметили в пресс-службе Фонда развития моногородов, новая мера поддержки может начать действовать со следующего года. Для этого необходимо принятие поправок в соответствующее постановление Правительства.

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