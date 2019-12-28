Москва, , 17:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ), соответствующая информация появилась 28 декабря на официальном портале правовой информации.

С 1 января 2020 года МРОТ составит 12 тыс. 130 рублей, что на 7,5%, чем было прежде — 1 января 2019 года данный показатель был установлен на уровне 11 тыс. 280 рублей.

Увеличение минимальной зарплаты приведет к росту доходов свыше 3 млн человек, трудящихся в государственных и муниципальных учреждениях.

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