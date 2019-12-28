Великий Новгород, , 17:07 — REGNUM На развитие сельских территорий Новгородской области в 2020 году будет направлено более 550 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре регионального правительства, об этом сегодня, 28 декабря, заявила министр сельского хозяйства области Елена Покровская.

Новгородский губернатор Андрей Никитин отметил, что в таком объёме средства на развитие села в регионе будут направлены впервые.

В 2020 году из федерального бюджета планируется привлечь 256,5 млн рублей на реализацию мероприятий программы устойчивого развития села. Деньги будут направлены на строительство жилья, проведение водопроводных и газораспределительных сетей, реконструкцию автомобильных дорог и реализацию 39 общественно значимых проектов в 14 районах.

Кроме того, по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» финансирование в объёме 314,9 млн рублей получат четыре новгородских проекта.

Среди них — проект реконструкции культурно-досугового центра и капитальный ремонт школы №2 в Крестцах и несколько проектов в Новгородском районе: ремонт сельской школы и Дома культуры в Савино, ремонт школы в деревне Подберезье и ремонт Центра фольклора и досуга в Чечулино

«Также в Подберезье запланировано строительство плоскостного спортивного сооружения, в Хвойной — капремонт детского сада №2 и приобретение автомобиля на 18 мест, строительство физкультурно-оздоровительного центра», — отметила Елена Покровская.

По её словам, в 2019 году на проекты развития сельских территорий было выделено 229,4 млн рублей. С помощью господдержки 46 сельских семей смогли построить в деревне дом или приобрести жильё.