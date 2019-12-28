Великий Новгород, , 16:15 — REGNUM В Новгородской области за последние три года отремонтированы около 1 тыс. км дорожной сети, ещё столько же будет отремонтировано в 2020−21 годах, однако «дорожная революция» дошла далеко не до каждого жителя региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре регионального правительства, об этом глава региона Андрей Никитин заявил в ходе рабочей встречи с экс-министром транспорта региона Станиславом Шульцевым, назначенным зампредом правительства области, и новым главой регионального минтранса Артёмом Мироном.

«Практически каждый год у вас добавляются новые задачи. Сегодня я доволен тем, как вы эти задачи решаете, с каким темпом. Конечно, у нас были определённые отставания по дорогам, практически не было цифровой повестки. По ряду направлений федеральный центр ставит наш регион в пример. И, с учётом сделанного вами, я принял решение назначить вас заместителем председателя правительства», — сказал Андрей Никитин Шульцеву.

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Артёму Мирону губернатор назвал ключевые задачи для министерства транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития.

Андрей Никитин, губернатор Новгородской области. «На 80% опорная сеть сделана, но далеко не до каждого жителя области дошла наша дорожная революция. Есть ещё много не таких значимых, но болевых точек для людей. Это дороги, куда не доедет школьный автобус или где 30−40 лет не проводился ремонт. Ваша задача — с сохранением темпа и масштаба решить поставленные задачи».

Новый министр заверил главу региона, что «жители обязательно увидят положительные изменения, связанные с отраслью».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2025 года на дорожные работы в Новгородской области будет направлено более 21 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. С 2017 года при дорожных работах в регионе акцент делали на приведение в нормативное состояние так называемой «опорной сети» дорог — главных магистралей между районными центрами и крупными населёнными пунктами.

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