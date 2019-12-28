Великий Новгород, 28 декабря 2019, 16:15 — REGNUM В Новгородской области за последние три года отремонтированы около 1 тыс. км дорожной сети, ещё столько же будет отремонтировано в 2020−21 годах, однако «дорожная революция» дошла далеко не до каждого жителя региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре регионального правительства, об этом глава региона Андрей Никитин заявил в ходе рабочей встречи с экс-министром транспорта региона Станиславом Шульцевым, назначенным зампредом правительства области, и новым главой регионального минтранса Артёмом Мироном.
«Практически каждый год у вас добавляются новые задачи. Сегодня я доволен тем, как вы эти задачи решаете, с каким темпом. Конечно, у нас были определённые отставания по дорогам, практически не было цифровой повестки. По ряду направлений федеральный центр ставит наш регион в пример. И, с учётом сделанного вами, я принял решение назначить вас заместителем председателя правительства», — сказал Андрей Никитин Шульцеву.
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Артёму Мирону губернатор назвал ключевые задачи для министерства транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития.
Новый министр заверил главу региона, что «жители обязательно увидят положительные изменения, связанные с отраслью».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2025 года на дорожные работы в Новгородской области будет направлено более 21 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. С 2017 года при дорожных работах в регионе акцент делали на приведение в нормативное состояние так называемой «опорной сети» дорог — главных магистралей между районными центрами и крупными населёнными пунктами.
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