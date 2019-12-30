Ростов-на-Дону, , 09:43 — REGNUM Ростовчанка пожаловалась на нищенскую пенсию матери, у которой более 30 лет трудового стажа. Об этом горожанка написала в социальных сетях.

«В ноябре мама вышла на пенсию. У нее 31 год рабочего стажа, из них почти 10 лет «горячего». В декрете со мной пробыла всего четыре месяца. И всё, что она заработала, — 8 тыс. 341 рубль. Спрашивается: зачем работала, гробила своё здоровье, стоя у печей, если ей теперь нужно будет жить на минимальную сумму, которую в нашей стране выплачивают даже пьяницам и тунеядцам», — написала горожанка.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в преддверии Нового года заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал». Соответствующее обращение направлено в адрес главы Министерства труда и социальной защиты Максима Топилина.