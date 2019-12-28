Санкт-Петербург, , 14:37 — REGNUM Ленинградская область вошла в число 12-ти субъектов Российской Федерации со сбалансированным развитием сельских территорий и продолжит проводить соответствующую политику. Об этом заявил 28 декабря губернатор региона Александр Дрозденко в ходе посещения птицефабрики «Роскар» в Выборгском районе Ленобласти.

Губернатор поделился впечатлениями от заседания Госсовета в Кремле, посвященного развитию российского села.

«Мне было очень приятно, что в материалах Госсовета говорилось о том, что Ленинградская область входит в число 12 субъектов федерации, где отмечено сбалансированное развитие сельских территорий. Мы — регион, где одновременно идут и развитие экономики сельских территорий — строятся новые производства, используется современная техника ‑ и социальное развитие сёла», — подчеркнул Александр Дрозденко.

По словам губернатора, президент России Владимир Путин на Госсовете говорил о необходимости обращать внимание не только на развитие сельское хозяйства, но и на социальное развитие села.

«Пример Ленинградской области как раз и показывает, что эту политику сбалансированности можно успешно проводить и мы её будем продолжать», — добавил Дрозденко.

Как отмечают в областном правительстве, из бюджета региона в сельское хозяйство ежегодно вкладывается до восьми миллиардов рублей, в том числе до двух миллиардов рублей идет на социальное развитие села.