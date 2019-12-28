Калуга, , 12:03 — REGNUM Жители Калужской области в III квартале 2019 года только в микрофинансовых организациях региона взяли более 1,1 млрд рублей, сообщила 28 декабря корреспонденту ИА REGNUM управляющий Отделением Калуга ГУ Банка России по ЦФО Ирина Карлаш.

Здание Отделения Калуга ГУ Банка России по ЦФО Фото пресс-службы Отделения Калуга ГУ Банка России по ЦФО

По её словам, с 1 января 2020 года заёмщики смогут воспользоваться нововведением, связанным со вступлением в силу ограничений предельной задолженности по кредитам, взятым на срок не более 1 года. По новым правилам, начисленные на такой кредит проценты, а также платежи за услуги, оказываемые банками заемщику за отдельную плату, уже не смогут превышать сам долг более чем в полтора раза. «Если к примеру, взять кредит в 10 тыс. рублей, то вернуть придется не более 2 5 тыс. рублей. Тело кредита — 10 тыс. рублей, плюс максимальные проценты — еще 15 тыс. рублей. Причём в эту сумму входят и штрафы за просрочку. Как только будет, достигнут предел, то начисление процентов прекратится. Впрочем, в новом году сохранится введенное 1 июля 2019 года предельное значение полной стоимости кредита и ограничение ежедневной процентной ставки — 1% в день. В первую очередь такое ограничение актуально для займов до зарплаты, выдаваемых микрофинансовыми организациями», — сказала Ирина Карлаш.

Напомним, на микрофинансовом рынке Калужской области сегодня представлено почти 50 официальных кредитных организаций. Из этого количества — восемь МФО зарегистрированы в регионе, остальные 39 — в других субъектах страны.

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