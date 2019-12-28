Нью-Йорк, США, , 11:15 — REGNUM Состояние крупного грузинского бизнесмена и лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили в течение 2019 года выросло на $525 млн. Данную информацию финансовое издание Bloomberg опубликовало в своем рейтинге самых богатых людей на планете.

По данным агентства, состояние Иванишвили за год выросло на 10,5% и составило $5,52 млрд. С таким показателем он занял 371 строчку в рейтинге, и лидирует среди других грузинских бизнесменов.

Стоит отметить, что первое место Bloomberg отдал основателю интернет-компании Amazon.com Джеффу Безосу, оценив его состояние в $116 млрд. Второе место у основателя компании Microsoft Билла Гейтса ($113 млрд), третье — у владельца контрольного пакета французской компании Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно.