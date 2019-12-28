Тбилиси, , 11:20 — REGNUM Проект бюджета Тбилиси, принятый депутатами, 27 декабря прокомментировал мэр столицы Каха Каладзе. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Такого бюджета у столицы никогда не было. Общими ассигнованиями на город будет потрачено 1 млрд 300 млн лари. У нас будет два основных направления — инфраструктурное и работы по благоустройству, здравоохранение и социальное направление», — сказал глава Тбилиси.

Он также отметил, что приоритетным правлением останется развитие городского транспорта, будут приобретены новые автобусы.

Каладзе также прокомментировал обвинения от оппозиционных партий, которые заявили, что бюджет, в основном, учитывает интересы высоких должностных лиц. По словам мэра, административные доходы не изменились, и у оппонентов нет доказательств их слов, потому они, по его мнению, не пришли на заседание, на котором голосовали за бюжет.

Напомним, 26 декабря депутат сакребуло от партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили заявил, что в новом тендере на закупку уличных скамеек в качестве поставщика прописана фирма, которая якобы аффилирована с мэром Тбилиси.

Читайте ранее в этом сюжете: Внешний долг Грузии сократился на $433,6 млн