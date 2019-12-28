Тбилиси, , 11:21 — REGNUM Городской совет (сакребуло) Тбилиси 27 декабря утвердил проект городского бюджета. Об этом сообщает информационный портал News Tbilisi.

Сообщается, что размер бюджета составил 1,21 млрд лари (около $360 млн по курсу). Голосование бойкотировали оппозиционные депутаты, но членов правящей партии «Грузинская мечта» хватило для кворума.

В доходной части, кроме поступлений, учтен кредит от Европейского банка реконструкции в размере 256 млн лари (около $90 млн по курсу), который пойдет на закупку автобусов.

Также, по данным журналистов, на соцнужды выделено 317 миллионов лари (около $ 111 млн по курсу), а на улучшение инфраструктуры города — 430 миллионов лари (около $150,5 млн по курсу).

Отмечается, что новый бюджет больше предыдущего на 91 млн лари (около $32 млн по курсу).