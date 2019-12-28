Тбилиси, , 09:06 — REGNUM Общий внешний долг Грузии в течение третьего квартала 2019 года сократился на $433,6 млн. Соответствующий отчет 27 декабря был опубликован на сайте Национального банка Грузии.

Согласно представленным данным, на 30 сентября общий внешний долг Грузии составил $17.8 млрд, что составляет 102,3% от ВВП. Из них $7,4 млрд — внешний госдолг, $5,3 млрд — долг правительственного сектора, $1,7 — млрдгособлигации и займы, обязательства Нацбанка — $404,6 млн.

Стоит отметить, что в июне 2019 года Минтранс РФ озвучил размер долга Грузии перед Россией. Без учета пени он составил $792,5 млн и 592,3 млн рублей. Эта задолженность, которую Тбилиси признал в 2008 году, но не оплачивает до сих пор.