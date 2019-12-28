Вашингтон, 28 декабря 2019, 08:30 — REGNUM Федеральное авиационное управление (ФАУ) США выписало штраф германской авиакомпании Lufthansa на сумму более $6,4 млн. Об этом сообщает пресс-служба ФАУ.
Оказалось, что германская авиакомпания Lufthansa выполняла авиарейсы из Филадельфии в Сан-Диего не имея на это никакого разрешения американского авиационного регулятора. Именно в связи с этим и был выписан штраф.
«Федеральное авиационное управление США назначает гражданский штраф в размере $6 428 000 авиаперевозчику Deutsche Lufthansa AG», — сказано в сообщении Федерального авиационного управления США.
Теперь у Lufthansa есть 30 дней для ответа на уведомление о штрафе.