Киев, , 08:12 — REGNUM Глава Союза украинского селянства Иван Томич посетовал, что его страна стала сильно зависеть от импорта сельскохозяйственной продукции и даже вынуждена ввозить большие объемы картофеля из Африки.

Томич отметил, что Украина больше не может конкурировать со странами ближнего и дальнего зарубежья, в частности, с Российской Федерацией и Белоруссией. Глубина импортозависимости Украины катастрофически нарастает по многим продуктам, особенно трудоемким, подчеркнул глава Союза украинского селянства.

«Мы развернули аграрный и продовольственный сектор в самой большой зависимости от импорта», — сказал он.

Также Томич посетовал, что тот факт, что Украина вынуждена импортировать картофель из Африки, является «позором».

Напомним, что в августе 2019 года во время сбора нового урожая Украина начала импорт картофеля. В итоге, в период с июля по ноябрь 2019 года импорт картофеля на Украину возрос в 700 раз.