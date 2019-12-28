Нью-Йорк, США, , 07:49 — REGNUM Кардиолог из Университета Нью-Йорка доктор Джозеф Визел заявил, что корпорация Apple незаконно пользуется его методом регистрации пульса и планирует потребовать компенсацию за это, сообщает агентство Bloomberg.

Визел 27 декабря подал иск против компании Apple в федеральный суд в Бруклине. Кардиолог утверждает, что «умные часы» корпорации, отслеживающие ритм сердцебиения владельца благодаря специальному датчику на тыльной стороне, нарушают его авторское право. Им был в своё время запатентован метод отслеживания нерегулярного ритма сердцебиения. Визел полагает своё открытие новаторским в обнаружении фибрилляции предсердий.

Доктор медицины рассказал, что первый раз связался с Apple в сентябре 2017 года, предоставив всю информацию о своем патенте, однако компания «отказалась сотрудничать по доброй воле». Визел намерен получить от американского гиганта компенсацию за нарушение авторских прав. Также он желает наложить запрет на использование своего открытия без согласия автора.

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