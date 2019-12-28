Москва, , 06:14 — REGNUM Функция возврата забытых денег стала доступна в банкоматах-ресайклерах Сбербанка. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе банка.

По данным банка, эта возможность уже позволила сократить на 30% случаи забытых денег. В банке пояснили, что теперь, при возврате оставленных денег в банкомат, средства будут автоматически зачисляться обратно на счет клиента.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля Сбербанк объявил о внедрении в свои банкоматы функции персонализации, позволяющей запоминать действия и привычки клиента для того, чтобы при следующих обращениях он не искал те пункты меню, которыми часто пользуется.

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