Красноярск, , 06:10 — REGNUM Прокуратура Красноярска выявила незаконные доначисления платы за капремонт, которыми Регфонд попытался компенсировать пятилетнюю ошибку в расчётах. Об этом сообщает региональный портал Newslab.ru.

Как было установлено, жители многоквартирного дома на ул. Матросова, 30, строение 83, в ноябре впервые за пять лет получили квитанции за прошедший месяц, где взнос на капитальный ремонт им был рассчитан правильно — из расчета 7,80 руб. на 1 квадратный метр (по тарифу текущего года). До этого пять лет жители получали квитанции с заниженным на 30 копеек тарифом, как за дом, не оборудованный лифтами. Тот факт, что Регфонд пять лет «не замечал» в многоквартирном доме наличия лифта, в компании объяснили ошибкой службы поддержки их электронной системы.

Обнаружив, наконец, несоответствие, Регфонд попытался компенсировать свой «убыток», выставив жителям квитанции на доплату сразу за пять лет.

Прокуратура назвала эти действия незаконными. Как заявили в ведомстве, этот инцидент станет дополнительным поводом для проверки деятельности Регфонда по итогам года.