Киев, , 05:43 — REGNUM Положение, в котором оказалась Украина, вынужденная импортировать аграрную и продовольственную продукции из-за рубежа, в том числе из стран Африки назвал позором глава Союза украинского селянства, бывший руководитель Ассоциации фермеров Украины Иван Томич на пресс-конференции в Киеве.

Томич выразил обеспокоенность, что впервые в новой истории Украины столкнулась с большой катастрофической зависимостью от импорта в этих секторах. Он отметил, что на сегодняшний день украинский рынок сельхозпродукции активно восполняется картофелем из африканских стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября советник главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам Павел Вернивский заявил, что в настоящий момент сельское хозяйство в Евросоюзе в 76 раз эффективнее, чем в настоящий момент на Украине

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